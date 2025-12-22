Haberler

Başakşehir, Gaziantep Fk'yi 5-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 5-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Şahmuradov, Fayzullaev, Kızıldağ (kendi kalesine), Güneş ve Briniç kaydetti.

(İSTANBUL) - Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Gaziantep Fk'yi 5-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in17. haftasında Rams Başakşehir ile Gazaintep Furbol Kulübü karşılaştı. Başakşehir fatih terim stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan ve hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçı Başakşehir 5-1 kazandı.

Konuk takım Gaziantep FK karşıısnda Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Eldar Şahmuradov, 30. dakikada Abbosbek Fayzullaev, 53. dakikada Arda Kızıldağ kendi kalesine, 68. dakikada Umut Günei ve 84. dakikada İvan Briniç kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü 26. dakikada Drissa Camara attı.

Kaynak: ANKA / Spor
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Trump'tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim

Skandal fotoğraflar ortaya saçıldı, bakın ilk sözü ne oldu
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Parkı küle çeviren çocuk: Isınmak için ateş yaktık

Park küle döndü, yakalanan çocuk bakın kendini nasıl savundu
Sevenlerini korkutan haber! Ozan Akbaba'nın eşi yarın ameliyata giriyor

Korkutan gelişme! Ozan Akbaba'nın eşi yarın ameliyata giriyor
title