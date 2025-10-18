Galatasaray, Başakşehir'i Geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında zorlu RAMS Başakşehir deplasmanından 2-1 kazanarak ayrıldıkları için moralli olduklarını söyledi.

Buruk, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli takım dönüşlerinin zor olduğundan bahseden tecrübeli teknik adam, "Oyuncuların geç dönmesi, aynı anda beraber antrenman yapamamamız nedeniyle milli takım dönüşü zor olur. O yüzden çoğunluğu bizimle birlikte antrenman yapmış, daha dinlenmiş oyuncularla maça başladık. Dört gün sonra UEFA Şampiyonlar Ligi maçımız var. O yüzden bir sonraki maçı da düşünüyoruz, hesaplıyoruz." diye konuştu.

İki takımın da kazanmaya oynadığını anlatan Buruk, "İlk yarı özellikle rakibimize hiç şans vermedik. Yine attığımız gol, girdiğimiz gol pozisyonları vardı. İkinci yarı rakibin hücumdaki hamleleri biraz daha bizi zorladı. Çok fazla kart gördük. Doğruluğunu, yanlışlığını tam olarak bilmiyorum ama oyunumuzu etkiledi. Ancak benim gördüğüm kart yanlıştı. Çünkü hakeme karşı elimi kaldırarak 'Tamam' yaptım. Bana sarı kart gösterdi. O da herhalde dünyada bir ilktir. Bir protesto da yoktu. Bugün iki takım için de zor bir maçtı. İki takımın da puanlar alması gerekiyordu. Rakibimiz son maçlarını kaybetmesinden dolayı daha motive bir şekilde çıktı. Biz de hep kazanmaya odaklı bir takımız. Bunu maçın başından sonuna kadar doğru bir şekilde gösterdik, iyi mücadele ettik, çok fazla pozisyona girdik. Zorlu bir deplasmanı kazanarak bitiriyoruz. Buradan moral olarak yüksek bir şekilde ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, oyuncuların bireysel performanslarına değinerek, "Sane'nin performansı, attığı 2 gol çok önemli. Sara'nın yaptığı asist ve oyun içindeki katkıları değerli. Çok önemli ve iyi oyunculara sahibim. Bundan sonraki maçlarda teknik adam olarak işimiz zor. Kaleciden santrfora kadar her mevkide çok iyi oyunculara sahibim. İşimizin zor olduğunu biliyorum ama çok fazla maç oynayacağız. Tüm oyuncularımı doğru şekilde kullanmak istiyorum. Savunmada Singo ve Sanchez gibi önemli oyuncumuz yoktu. Kaan ve Abdülkerim bugün iyi performans sergiledi. Rakibimizin hücumda aldığı riskler pozisyona girmelerini sağladı ama genel olarak iyi bir maç çıkardık." şeklinde görüş belirtti.

"İlkay'ın hem oyunculuğu hem de saha içindeki liderliği çok önemli"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın performansını övdü.

İlkay'ın performansını değerlendiren Buruk, "İlkay'ın ilk yarı bloklararası buluşması, top bizdeyken oyunu ileri taşıması önemliydi. Önemli aksiyonların içine girdi. Saha içinde arkadaşlarına güven veren bir oyuncu. İlkay'ın hem oyunculuğu hem de saha içindeki liderliği çok önemli. İlk yarıda hiç pozisyon vermememizi sağlayan rakibi doğru karşılamamızdı. Burada da orta sahamız önemli işler yaptı. Bodo/Glimt ile önemli bir maça çıkacağız. Bu karşılaşmaya en doğru şekilde hazırlanacağız. Burada da İlkay'ın oyunculuğu ve karakteriyle takıma verdiği destek çok önemli oluyor." diye konuştu.

"Sane doğru koşular yaptı"

Okan Buruk, maçı 2 golle tamamlayan Alman yıldız Leroy Sane ile ilgili şunları kaydetti:

"Oyuncular birbirine alışıyor. Sane için en değerlisi bugün savunma arkasına yaptığı koşulardı. Önceki maçlara göre savunma arkasına doğru koşular yaptı. Ondan bunları bekliyoruz. Patlayıcılığı çok yüksek bir oyuncu. Doğru paslara bu koşuları yaptığında doğrudan kaleye gidebiliyor. Bugün daha çok kaleye gitmeyi ve golü düşündüğü için 2 gol attı. Sane, milli takım arasında iyi çalıştı. Ailesini gördü, geldi. Antrenmanların hepsinde yer aldı ve iyi çalıştı. Tüm oyuncularımızla iç içeyiz. Onları motive ediyoruz, maça hazırlıyoruz, nasıl rahat edeceklerini, performanslarını nasıl yükselteceklerini konuşuyoruz. Yöneticilerimiz de konuşuyor. Sane için Abdullah Kavukcu'nun da önemli bir desteği oldu."

Oyuncularını motive etmesiyle ilgili Buruk, "Bir teknik adam için en zor şey oynamayan oyuncuların psikolojisini yönetmek, herkesi hazır tutmak. Ancak çok fazla maçımız var. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınızda iyi kadro kurmanız lazım. Biz de iyi bir kadroya sahibiz. Birçok oyuncu yarışacak. Oynamayanlar üzülecek. Dünyadaki bütün iyi takımlarda yarış oluyor. Burada önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Bunun için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Arda Ünyay'ın süre almasını sağlayacağız"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, genç stoper Arda Ünyay'ın zamanla süre bulacağını söyledi.

Davinson Sanchez'in yokluğunda stoperde Kaan Ayhan'ı görevlendiren Buruk, bu tercihiyle ilgili, "Arda, hazırlık maçlarında çok beğendiğimiz, iyi işler yapan bir oyuncumuz. Hafta içi de milli takımlardaydı. Tüm maçlarını takip ediyoruz. Kendisini Gençlik Ligi'nde de oynattık. Sürekli hazır tutuyoruz. Tabii ki süre alacak ama bugün tecrübesi ve topun daha çok bizde kalacak olmasından dolayı Kaan'ı tercih ettik. Kaan'ın oyun kurmasını kullandık. Arda'ya çok güveniyoruz. Bundan sonraki maçlarda süre almasını sağlayacağız. Rakibim topu bize vereceğini düşünerek geriden oyun kurulumunda Kaan'ın kalitesini kullanmak istedik. Bunu da birçok kez doğru bir şekilde yaptık." diyerek sözlerini tamamladı.