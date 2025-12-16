Haberler

RAMS Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Takım, idmanda top ısınma, rondo ve turnuva oyunu ile çalıştı.

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta maçında 18 Aralık Perşembe günü Galatasaray'a konuk olacak. Turuncu-lacivertliler bu müsabakanın hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman turnuva oyunu ile sona erdi.

Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

