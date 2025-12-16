RAMS Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta maçında 18 Aralık Perşembe günü Galatasaray'a konuk olacak. Turuncu-lacivertliler bu müsabakanın hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman turnuva oyunu ile sona erdi.
Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor