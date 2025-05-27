Başakşehir, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen ve dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idman ile Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL