Başakşehir, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenman ile başladı. İdman dinamik ısınma, rondo çalışması ve çift kale maç ile tamamlandı.
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleşen ve dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idman ile Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor