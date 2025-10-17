Başakşehir, Galatasaray ile Kritik Maça Çıkıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında lider Galatasaray ile mücadele edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

UEFA Konferans Ligi'ne bu sezon play-off eleme turunda veda eden Başakşehir, Süper Lig'in geride kalan bölümünde de beklentileri karşılayamadı.

Turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı 7 mücadelenin sadece 1'ini kazanırken 3'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. RAMS Başakşehir, haftaya bir maçı eksik 6 puanla 13. girdi.

Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, Galatasaray'a Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşatarak kötü gidişine son vermeye çalışacak.