Başakşehir, Galatasaray'a Karşı Galibiyet Hasretini 12 Maça Çıkardı

Güncelleme:
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak, sarı-kırmızılara karşı galibiyet özlemini 12 maça yükseltti. Son galibiyet 2019-2020 sezonunda alınmıştı.

RAMS Başakşehir'in sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olmasının ardından ligde sarı-kırmızılara karşı galibiyet özlemi 12 maça yükseldi.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte turuncu-lacivertli ekibin, Galatasaray'a karşı ligde galibiyet hasreti 12 maça ulaştı. İstanbul temsilcisi, sarı-kırmızılılara karşı en son galibiyetini 2019-2020 sezonunun 12. haftasında deplasmanda 1-0'lık skorla elde etti. Bu süreçte 9 kez mağlup olurken, 3 maçta da berabere kaldı.

Öte yandan Başakşehir, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı evinde oynadığı son 8 karşılaşmada da galibiyet alamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
