Başakşehir Futbol Takımı'na Duran Top Antrenörü Atandı

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Rui Santos, Başakşehir Futbol Takımı'nın teknik ekibine duran top antrenörü olarak dahil edildi. Portekizli çalıştırıcı, teknik direktör Çağdaş Atan'ın talebiyle göreve başladı.

RAMS Başakşehir Futbol Takımı'nda teknik ekibe duran top antrenörü dahil edildi.

Rui Santos, teknik direktör Çağdaş Atan'ın talebi doğrultusunda turuncu-lacivertli ekibin duran top antrenörü olarak görev yapacak.

Portekizli çalıştırıcı, Başakşehir'in Avusturya kampının 6. gününde gerçekleştirdiği antrenmanla görevine başladı.

Santos, son olarak ülkesinin Oliveira do Hospital takımının teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

49 yaşındaki futbol adamı, Braga, Gil Vicente, Rio Ave, Nantes, Sporting Lizbon, Kayserispor ve Deportivo'nun da arasında yer aldığı birçok takımda yardımcı antrenörlük yaptı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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