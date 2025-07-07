Başakşehir Futbol Takımı Avusturya Kampına Başladı
RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Seefeld köyünde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan idman, sakatlık önleyici ısınma hareketleriyle başladı.
RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.
Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Seefeld Spor Arena'da teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde sağanak altında yapılan idman, sakatlık önleyici ısınma hareketleriyle başladı.
Top kontrolüne yönelik çalışmalarla devam eden antrenmanda turnuva oyunu oynandı. İdman, koşu çalışmasıyla tamamlandı.
Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor