Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda PFK Cherno More ile yapacağı maçın hazırlıklarına antrenmanlarla devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ile takım, yarınki maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda PFK Cherno More ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde topla ısınmayla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla PFK Cherno More maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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