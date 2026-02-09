Haberler

RAMS Başakşehir FK, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda kulübüyle anlaştı

RAMS Başakşehir FK, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda kulübüyle anlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RAMS Başakşehir FK, Gürcü futbolcu Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. Transfer, Kharebashvili'nin 18 yaşına gireceği 2026–2027 sezonunda gerçekleştirilecek.

RAMS Başakşehir FK, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

RAMS Başakşehir FK'dan yapılan açıklamada; "Gürcü Milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026–2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklanan Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti
Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada

Camları kırdı, herkes saldıracağını düşünürken bambaşka bir şey yaptı
Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ün son hali şaşırttı

Son halini görenler şaşırdı
Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi

Attığı golle tüm dünya Hyeong-Gyu Oh'u konuşuyor
Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti
Hasan Şaş, Galatasaraylı taraftarların çok beğendiği isme salladı: 30 milyon Euroluk topçu değil

G.Saraylıların çok beğendiği isme salladı: 30 milyonluk topçu değil
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor