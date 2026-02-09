RAMS Başakşehir FK, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda kulübüyle anlaştı
RAMS Başakşehir FK, Gürcü futbolcu Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. Transfer, Kharebashvili'nin 18 yaşına gireceği 2026–2027 sezonunda gerçekleştirilecek.
RAMS Başakşehir FK'dan yapılan açıklamada; "Gürcü Milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026–2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
