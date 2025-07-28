Başakşehir FK, PFK Cherno More Maçına Hazırlanıyor

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda PFK Cherno More ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-laciverti ekip, yarın yapacağı antrenmanla PFK Cherno More maçı hazırlıklarını sürdürecek.