Başakşehir FK, Özbek Orta Saha Fayzullaev'i Transfer Etti

Başakşehir FK, Özbek Orta Saha Fayzullaev'i Transfer Etti
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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, CSKA Moskova'da oynayan Özbekistan Milli Takımı futbolcusu Abbosbek Fayzullaev ile 5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Fayzullaev, önceki sezon CSKA Moskova'da 39 maçta 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

SÜPER Lig ekiplerinden Başakşehir FK, Rusya temsilcisi CSKA forması giyen 21 yaşındaki Özbek orta saha Abbosbek Fayzullaev'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak CSKA Moskova forma giyen Özbekistan Milli Takımı futbolcusu Abbosbek Fayzullaev ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Fayzullaev'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Abbosbek Fayzullaev, geçtiğimiz sezon Rusya'da lig ve kupa olmak üzere toplamda 39 maçta forma giydi. Özbek oyuncu 3 gol ve 8 asistlik performans gösterirken, 2 bin 406 dakika süre aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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