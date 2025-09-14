Haberler

Başakşehir FK, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Süper Lig'in erteleme karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan RAMS Başakşehir FK, antrenmanlarına devam ediyor. Dinamik ısınma, pas çalışmaları ve çift kale maçla idmanlarını sürdürüyorlar.

SÜPER Lig'de ilk haftanın erteleme karşılaşmasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak RAMS Başakşehir FK maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, pas ve rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

