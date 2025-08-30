Başakşehir FK, Eyüpspor Maçına Hazır
Başakşehir FK, Süper Lig'in dördüncü haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maça yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Takım, dinamik ısınmanın ardından yapılan pas çalışması ve taktik idmanla maça hazırlandı.
BAŞAKŞEHİR FK, Süper Lig'in dördüncü haftasında Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler yarın saat 19.00'da sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor