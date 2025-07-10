Başakşehir FK, Eldor Shomurodov'u Kiraladı

Başakşehir FK, Eldor Shomurodov'u Kiraladı
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İstanbul Başakşehir FK, İtalyan takımı Roma'dan Özbek futbolcu Eldor Shomurodov ile 2025-2026 sezonunun sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaştı.

İSTANBUL, -BAŞAKŞEHİR FK yeni sezon kadro yapılanması kapsamında İtalya ekiplerinden Roma Kulübü'nün Özbek asıllı futbolcusu Eldor Shomurodov ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaştı.

Başakşehir Kulübü'nden transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İtalya ekiplerinden Roma Kulübü'nün oyuncusu Eldor Shomurodov ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Özbek Milli futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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