Başakşehir FK, Eldor Shomurodov'u Kiraladı

İSTANBUL, -BAŞAKŞEHİR FK yeni sezon kadro yapılanması kapsamında İtalya ekiplerinden Roma Kulübü'nün Özbek asıllı futbolcusu Eldor Shomurodov ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaştı.

Başakşehir Kulübü'nden transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İtalya ekiplerinden Roma Kulübü'nün oyuncusu Eldor Shomurodov ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Özbek Milli futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.