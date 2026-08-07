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Başakşehir, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Başakşehir, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Başakşehir FK, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışması ve turnuva oyununun ardından sonuçlandırma çalışması yaptı. Turuncu-lacivertli ekip, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

İSTANBUL Başakşehir FK, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idmanda daha sonra turnuva oyununda mücadele etti. Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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