Başakşehir FK, Cherno More'yi 4-0 ile Geçerek Tur Atladı

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turu rövanşında konuk ettiği Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi 4-0 yendi. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla Avrupa yolunda mücadelesine devam etti.

Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.45'de başlayan karşılaşmada Ukraynalı hakem Viktor Kopiievskyi düdük çaldı. Kopiievskyi'nin yardımcılıklarını Semen Shlonchak ve Vitalii Skoblia yaptı.

Karşılaşmada ev sahibi Başakşehir FK, Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Crespo, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Brnic, da Costa 11'i ile çıktı. Konuk ekip Cherno More ise Iliev, Donchev, Atanasov, Stefanov, Drobarov, Panov, Panayotov, Teles, Weslen, Lazarov, Sidney ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya Başakşehir golle başladı. 17'nci dakikada ceza saha dışı sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine sert ortasında Brnic kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Golden sonra da etkisini sürdüren turuncu-lacivertliler, 32'nci dakikada farkı 2'ye çıkardı. Yusuf Sarı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda top kaleci Iliev'den sekti. Seken topu kale önünde Crespo tamamladı: 2-0. Üst üste ataklar üreten ev sahibi ekip, 36'ncı dakikada Crespo'nun ara pasında ceza sahasına koşu yapan da Costa sert şutuyla farkı 3'e yükseltti: 3-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir FK'nın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmada ikinci yarıda tempo düşerken ev sahibi ekip 81'nci dakikada golü buldu. Kemen'in açtığı ortada arka direkte kafa ile vuran Operi takımın 4'üncü golünü attı: 4-0. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

DA COSTA İLK GOLÜNÜ ATTI

Yeni sezon öncesi kadroya dahil olan Nuno da Costa, Başakşehir FK forması ile ilk golünü attı. da Costa Bulgar ekibine karşı iki maçta da ilk 11 başladı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU MAÇI YERİNDEN TAKİP ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turunda sahasında Cherno More'u konuk eden Başakşehir FK'yı maçtan önce ziyaret etti. Ardından Hacıosmanoğlu, karşılaşmayı yerinden takip etti.