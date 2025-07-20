Başakşehir FK, Cherno More Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Konferans Ligi İkinci Eleme Turu'nda Cherno More ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo ve sakatlık önleyici çalışmayla devam etti. Turnuva oyunu ile antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler yarın yapacağı idmanla Cherno More maçı hazırlıklarını sürdürecek.