Başakşehir Fatih Terim Gaziantep FK'yı 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Opoku ve Djilobodji'nin golleriyle galibiyete ulaşan Başakşehir, üç puanı hanesine yazdırdı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Uğur Sarı, Mert Bulut
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Ba, Opoku, Cemali Sertel, Aleksic (Dk. 87 Abeid), Deniz Türüç (Dk. 69 Emirhan İlkhan), Pelkas (Dk. 87 Onur Ergün), Berkay Özcan, Figueiredo (Dk. 83 Dennis), Piatek (Dk. 69 Keny)
Gaziantep Fk : Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Furkan Soyalp (Dk. 71 Ogün Özçiçek), Jevtovic, Gradel (Dk. 71 Markovic), Maxim (Dk. 81 Ajeti), Dragus (Dk. 89 M'Bakata)
Goller: Dk. 3 Opoku, Dk. 36 Djilobodji (Kendi kalesine) (RAMS Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Gaziantep Fk'yı 2-0 mağlup etti.
57. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sol kanattan Mustafa'nın ceza sahasına ortasında, Jevtovic ile Ba arasındaki mücadele sonrasında Jevtovic yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi.
60. dakikada Maxim'in kullandığı penaltı atışında kaleci Volkan soluna uzanarak gole izin vermedi.
90+1. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Abeid'in kafa pasıyla Gaziantep ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Dennis'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'ya çarptı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
RAMS Başakşehir mücadeleyi 2-0 kazandı.