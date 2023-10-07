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Başakşehir Fatih Terim Gaziantep FK'yı 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Opoku ve Djilobodji'nin golleriyle galibiyete ulaşan Başakşehir, üç puanı hanesine yazdırdı.