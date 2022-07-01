Başakşehir, Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı Medipol Başakşehir, Lorient'te forma giyen Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Medipol Başakşehir, Lorient'te forma giyen Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, geçtiğimiz sezon Fransa temsilcisi Lorient'te forma giyen genç futbolcu Eren Karaağaç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Asbaşkan Mustafa Eröğüt de yer aldı. Kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Genç futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Başakşehir Lorient Fransa Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Başakşehir, Eren Karaağaç'ı kadrosuna kattı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.