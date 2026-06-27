RAMS Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına sabah kuvvet çalışmasıyla devam etti. Yeni transferler Visca ve Karbownik de antrenmanda yer aldı.
RAMS Başakşehir yeni sezon öncesi antrenmanlarına devam ediyor.
RAMS Başakşehir yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, sabah kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Yeni transferler Edin Visca ve Michal Karbownik de çalışmalara katıldı. Başakşehir, akşam yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı