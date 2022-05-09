Başakşehir'den sürpriz imza! Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi resmen açıklandı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk transferini Başakşehir yaptı. İstanbul ekibi, Racing Club Olympic'ten 2002 doğumlu Francis Nzaba'yı renklerine bağladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Mepidol Başakşehir Bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba'yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kongolu Milli futbolcu Francis Nzaba'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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