Başakşehir'den sürpriz imza! Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi resmen açıklandı
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Başakşehir, 20 yaşındaki savunmacı Francis Nzaba'yı kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kongolu futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk transferini Başakşehir yaptı. İstanbul ekibi, Racing Club Olympic'ten 2002 doğumlu Francis Nzaba'yı renklerine bağladı.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Mepidol Başakşehir Bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba'yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kongolu Milli futbolcu Francis Nzaba'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haberler.com - Spor