Başakşehir'den sürpriz imza! Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi resmen açıklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir'den sürpriz imza! Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi resmen açıklandı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Başakşehir, 20 yaşındaki savunmacı Francis Nzaba'yı kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kongolu futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk transferini Başakşehir yaptı. İstanbul ekibi, Racing Club Olympic'ten 2002 doğumlu Francis Nzaba'yı renklerine bağladı.

Başakşehir'den sürpriz imza! Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi resmen açıklandı

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Mepidol Başakşehir Bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba'yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kongolu Milli futbolcu Francis Nzaba'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk, Süper Lig, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title