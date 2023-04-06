Başakşehir'den Galatasaray'a Mahsun Kırmızıgül şarkılı gönderme
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Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı deplasmanda 3-2'lik skorla eleyerek yarı finale çıktı. Turuncu-Beyazlılar, mücadele sonrası resmi hesaplarından Galatasaraylı futbolculardan oluşan bir video paylaştı. Söz konusu videoda Mahsun Kırmızıgül'ün "Sarı sarı" şarkısı yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Medipol Başakşehir, NEF Stadyumu'nda karşılaştı. Başakşehir deplasmanda maçı 3-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Başakşehir yarı finalde Trabzonspor'u eleyen Ankaragücü ile eşleşti.
BAŞAKŞEHİRDEN MAHSUN KIRMIZIGÜL ŞARKISIYLA PAYLAŞIM
Sarı-kırmızılıları deplasmanda 3-2 yenerek yarı finale çıkan Başakşehir'den Galatasaray'ın sarı saçlı futbolcularının yer aldığı bir paylaşım geldi. Paylaşımdaki Mahsun Kırmızgl şarkısı ise dişkkatlerden kaçmadı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Medipol Başakşehir'in Galatasaray'la ilgili söz konusu paylaşımına sosyal medya kullanıcıları tarafından yorumlar yapıldı.
İşte Başakşehir'in paylaşımına yapılan bazı yorumlar;