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Başakşehir, Nuno da Costa ile Yollarını Ayırdı

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Trendyol Süper Lig ekibi Başakşehir, Yeşil Burun Adalı forvet Nuno da Costa ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, oyuncuya emekleri için teşekkür edip başarılar diledi. da Costa, 37 maçta 6 gol attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Yeşil Burun Adalı Nuno da Costa ile yollarını ayırdı.

Kulübün açıklamasında, "Takımımızda bir sezon forma giyen Nuno da Costa ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. da Costa'ya kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Nuno da Costa, Başakşehir formasıyla 37 maçta 6 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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