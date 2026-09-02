Başakşehir, Nuno da Costa ile Yollarını Ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Yeşil Burun Adalı Nuno da Costa ile yollarını ayırdı.

Kulübün açıklamasında, "Takımımızda bir sezon forma giyen Nuno da Costa ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. da Costa'ya kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Nuno da Costa, Başakşehir formasıyla 37 maçta 6 gol kaydetti.

Kaynak: AA