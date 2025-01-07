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Başakşehir, Christopher Operi'yi Transfer Etti

Başakşehir, Christopher Operi'yi Transfer Etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Fransız ekibi Le Havre'den sol kanat oyuncusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Operi, bu sezon Ligue 1'de 13 maçta forma giydi.

Başakşehir, son olarak Fransız ekibi Le Havre'de forma giyen Christopher Operi'yi transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekibi Başakşehir, kış transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler sol kanat oyuncusu Christopher Operi ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli takım futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Operi, bu sezon Le Havre formasıyla Ligue 1'de 13 maça çıkarken tamamında 90 dakika oynadı. 27 yaşındaki futbolcu Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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