Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı

Minguzzi ailesini tehdit eden şahıs için karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler
ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı

ABD ve İran arasında kritik görüşme! Taraflardan ilk mesajlar geldi
Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

Başakşehir, Beşiktaş'ı Deplasmanda Mağlup Ederek Çağdaş Atan'ın 4 Büyüklere Karşı Galibiyet Hasretine Son Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek, Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın 4 büyüklere karşı galibiyet hasretini sonlandırdı. Atan, geçmişte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 13 maçta 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşamıştı.

Başakşehir'in, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği maçla birlikte Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın da 4 büyüklere karşı galibiyet hasreti sona erdi.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 4 büyüklere karşı Süper Lig'de ilk galibiyeti aldı. Atan, göreve geldiği günden bu yana Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 13 Süper Lig maçında, 2 beraberlik, 11'de mağlubiyet yaşarken, Beşiktaş karşısında elde ettikleri 2-0'lık galibiyetle birlikte, 4 büyüklere karşı ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.