Başakşehir, Beşiktaş'ı Deplasmanda Mağlup Ederek Çağdaş Atan'ın 4 Büyüklere Karşı Galibiyet Hasretine Son Verdi

Başakşehir'in, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği maçla birlikte Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın da 4 büyüklere karşı galibiyet hasreti sona erdi.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 4 büyüklere karşı Süper Lig'de ilk galibiyeti aldı. Atan, göreve geldiği günden bu yana Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 13 Süper Lig maçında, 2 beraberlik, 11'de mağlubiyet yaşarken, Beşiktaş karşısında elde ettikleri 2-0'lık galibiyetle birlikte, 4 büyüklere karşı ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. - İSTANBUL