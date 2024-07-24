Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi'nde 51. randevusuna çıkacak

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın San Marino ekibi La Fiorita'yı konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, bu mücadele ile Avrupa kupalarında 51. randevusuna çıkacak.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın saat 20.45'te San Marino temsilcisi La Fiorita ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabaka ile turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında 51. randevusuna çıkacak. İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 50 maçta 16 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 13 beraberlik yaşadı. Konferans Ligi'nde 6'sı ön eleme, 6'sı grup maçları ve 2'si de son 16 turu olmak üzere 14 maçta mücadelede eden Başakşehir, 8 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti.

Çağdaş Atan'ın ilk Avrupa macerası

Geride kalan sezonda Süper Lig'de 5. hafta itibarıyla takımın başına geçen Teknik Direktör Çağdaş Atan, göreve geldiği süreçte son sıraya kadar gerileyen Başakşehir ile sezonu 4. basamakta yer aldı. Bu sonuçla Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan da kariyerindeki ilk Avrupa kupaları deneyimini yaşayacak. Avrupa Konferans Ligi'ne 2. turdan katılan turuncu-lacivertlilerin, çift maç eleme usulü ile gruplara kalmak için 3 rakibini elemesi gerekiyor.

44 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon 35'i Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 39 maçta görev yaparken, 21 galibiyet, 11 mağlubiyet, 7 de beraberlik alarak 1.79 puan ortalaması yakaladı. - İSTANBUL