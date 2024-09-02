Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek harika bir geri dönüş yaptı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-2 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, ikinci yarıda yaptıkları hamlelerin karşılığını aldıklarını ve harika bir geri dönüşe imza attıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, "Harika bir geri dönüş yaptık. Maça aslında korktuğumuz gibi başladık. Ayaklarımız yere basmadan başladık. Konferans Ligi'ne kalmanın rahatlığı oyuncularımın üzerinde vardı. Geçen sene de Sivas maçından sonra burada üçüncülük maçına o rahatlıkla oynayıp büyük bir fırsatı kaçırmıştık. Maç ilerledikçe maçın bize geleceğini hissettirdi oyuncularım. Çok boş alan vardı. 2-0 biraz korkuttu ama 2-1 olduktan sonra tamamen maçın içine girdik. Keny çok istekliydi ama orada Piatek gibi bir golcüye ihtiyacımız olduğunu hissettik. Yaptığımız hamleler karşılığını buldu, oyuncularım harika bir geri dönüşe imza atlılar." ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları övmekten yorulmuyorum." sözlerini kullanan Atan, şöyle konuştu:

"Plana taktiğe o günkü prese bütün antrenmanlara inanılmaz yanıt veriyorlar. Onlar ne kadar teşekkür etsem az yeni gelen oyuncularımız özellikle Berat uzun süre oynadı. Oyunu hemen kavraması, oyun zekasının en kadar gelişmiş olduğunu gösterdi. Onur ile ikisi bize orada çok fazla boşluk hissettirmeyecekler. Crespo girdikten sonra çok hareketli, diri, beklediğimiz sertlikte gördük. Milli arada eksiklerimiz de geri dönecek ve artık geniş rotasyonlu oyuna hakim bir Başakşehir izleyeceğimizi daha da güçleneceğimizi düşünüyorum. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Ligde üç tane deplasman oynayacağız, zor bir fikstür gibi gözüküyor Oralardan sağ çıkarsak ligde de tekrar zirveyi zorlayan pozisyonda devam ederiz. Bu üç maç çok önemli iki maçın üstüne Rapid Wien maçı var. Oyuncularıma hak ettikleri izni verdik. 32 günde 9 maç oynadık. En çok maç oynayan takım biziz. Milli takıma giden oyuncularımız var. Muhammed, A Milli Takıma çağrıldı. Kalede çok güvenli duruyor, orada olması bizim için çok olumlu. Hak ettiği bir pozisyon."

Çağdaş Atan ikinci yarıda oyuna giren ve 3 gol atan Piatek'in performansı hakkında ise "Piatek çok değerli bir oyuncuydu, şu anda tam da istediğimiz gibi alev gibi yanıyor, hem lige hem de Konferans Ligi'ne iyi giriş yaptı. Kafadan başlatmak istemedik, verdiğimiz iki, üç sakat gözümüzü korkuttu. Keny de iyi çalışıyordu oyuncularımızın hepsini aynı seviyeye getirmek istiyorduk. İkinci yarı Piatek'e ihtiyacımız olduğu belliydi. O da bunun karşılığını mükemmel goller atarak verdi. Türkiye kariyerinde üçüncü hat tricik'i takımın önemli oyuncularından ve gizli kaptanlarımızdan biri. Takım içinde çok sevilen, hiçbir zaman egosunu ortaya koymayan, çalışan ve sadece gol atmak isteyen bir oyuncu. Sadece gol atma değil, servis yapma özelliklerini de ön plana çıkartıyoruz. Aramızda çok güzel bir ilişki var. İkinci yarıya çok coşkulu başladık. Galibiyetin mimarı tamamen oyuncularım." değerlendirmesinde bulundu.