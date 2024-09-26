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Başakpınarspor, Yeni Sezona İki Yeni Antrenörle Başlıyor

Başakpınarspor, Yeni Sezona İki Yeni Antrenörle Başlıyor
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Kayseri SüperAmatörküme ekibi Başakpınarspor, yeni sezon için Antrenör Faruk Yıldız ve Serkan Akpınar ile anlaştı. Takım, geçtiğimiz sezon şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyince bu sezon hedeflerini yeniden belirledi.

Kayseri SüperAmatörküme ekiplerinden Başakpınarspor, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Antrenör Faruk Yıldız ve SerkanAkpınar ile anlaşma sağladı.

Geçen sezonSüperAmatörKüme'de şampiyonluk hedefine ulaşamayan Başakpınarspor, bu sezon takımı tecrübeli teknik adam Faruk Yıldız'a emanet etti. Kulüpten konuşa ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz A Takım Antrenörlüğü için Faruk Yıldız ve Serkan Akpınar hocalarımız ile anlaşmaya varılmıştır, Sami Kale ve Ercan Erbaş Hocalarımız U18 ve diğer altyapı gruplarımızda çalışmalarına aynen devam edeceklerdir" denildi.

Öte yandan, dış transferde Çayıralanspor'dan Bilal Çavuş ve Döğerspor'dan Uğur Karahançer ile anlaşma sağlandığı dile getirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Faruk Yıldız kayseri Güncel Futbol Spor

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