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Basakpınar Spor Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Basakpınar Spor Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Spor Haberleri

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınarspor, Olağan GenelKurul toplantısını yaptı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınarspor, Olağan GenelKurul toplantısını yaptı. Genel Kurul'a tek liste ile giren Yasin Erdem ve yönetimi güven tazeledi.

Kayser Süper AmatörKüme A Grubu'nda bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan ve Play-Out maçlarına kalan Başakpınarspor, oynadığı mücadelede Özvatan Gençlmispor'u yenerek ligde kalmıştı. Lig heyecanını noktalayan lacivert - beyazlı camia genel kurul için bir araya geldi. Yapılan genel kurulda mevcut başkan Yasin Erdem ve ekibi tek liste ile girdiği seçimi kazanarak güven tazeledi. Yapılan genel kurul sonunda yönetim ve denetim kurulu asil üyelikleri şu şekilde oluştu;

Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Erdem, Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. İsmail Aydoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ersoy, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Çalıksoy, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Özdemir, Denetim Kurulu Başkanı Şaban Kıyak, Denetim Kurulu Bşk. Yrd. Yunus Emre Uluçay, Denetim Kurulu Üyesi Hasan Ünal. - KAYSERİ

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Kayseri Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yasin Erdem Özvatan Kayseri Spor Haberler

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