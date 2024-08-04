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Başak Koç'tan canlı yayında TRT spikeri Kerem Öncel'e olay sözler: Karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma öncesinde TRT Spor ekranlarında ilginç bir olay yaşandı. Stüdyoda yorumculuk yapan Başak Koç, canlı yayında TRT spikeri Kerem Öncel için "1.90'lık Özlem, 1.70 gözüküyor. Neyse, karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor" ifadelerini kullandı. Koç'un bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımızın İtalya'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşma öncesinde kimsenin anlam veremediği bir olay meydana geldi. TRT Spor ekranlarındaki maç öncesi spiker Kerem Öncel ve Özlem Özçelik ikilisinin konuşmasının bittiği anda Stüdyoda yorumlarda bulunan Başak Koç'tan beklenmedik bir hamle geldi.

"KARAKTER SANDALYE ÜZERİNE ÇIKARAK YÜKSELMİYOR"

Başak Koç, TRT spikeri Kerem Öncel'e olay yaratan ifadeler kullanıldı. Öncel'in Özlem Özçelik'in yanında kısa gözükmemek için sandalye kullandığını ifade eden Koç hızını alamayarak "1.90'lık Özlem, 1.70 gözüküyor. Neyse, karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor" dedi. Başak Koç'un bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (9)

O Z:

Karakter, yayın arkadaşını televizyon önünde küçük düşürmekle de yükselmiyor.

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5
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Taha ASLANLI:

Kerem ÖNCEL'i bir gün boyunca üniversitemizde misafir ettik...Hem bilgisine, hem Türkçe'yi kullanmaktaki zerafetine hem de yüksek KARAKTERİNE hayran kaldık Başak Hanım...

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21
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özgür:

Karakter dersi verenin karakteri peki :)

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2
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Billy gates:

DAHA ÖNCEDEN BİR ZITLAŞMA OLMUŞTUR İKİLİ ARASINDA BU DEVAM FİLMİ BENCE

91
0
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Orhan Özsoy:

Edepsizlik yapmış

73
2
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Gjerj Kastoroiti:

totolar kalktı bunlarin ya biraz başarıyı olgunlukla karşılayın kimsenin as oyuncusu olmayan turnavada kaza bela 1 oldunuz reklam güzeli oldunuz piyasa yaptınız bu ülke Naim Süleymanoğlu gibi time kapak olanları gordu sizde orkide kapak olursunuz reklamda

53
13
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Murat Celik:

başak koç Saygılı olmak Aslında çok güzel bir şey ama senin gibi popüler birinden babası dayısı sülalesi zengin olan birinden saygı beklemek Tabii ki imkansız Bir de sporcu olacaksın yazık seni yetiştirenlere yazık

58
3
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Mehmet Vatandaş:

Çiftlikte yaşıyorsunuz ekmek elden su gölden rahat durun birbiriniz yemeyin

19
2
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Fırat Çiçek:

başkası laf edince de alçalmıyor, hatta alçalmıs olanlar,olmayanlara laf söyleyince kendisinin ki de yukselmiyor, sadece insalar doğrusunu öğrenmiş oluyor :)

8
0
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