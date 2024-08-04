Başak Koç'tan canlı yayında TRT spikeri Kerem Öncel'e olay sözler: Karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımızın İtalya'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşma öncesinde kimsenin anlam veremediği bir olay meydana geldi. TRT Spor ekranlarındaki maç öncesi spiker Kerem Öncel ve Özlem Özçelik ikilisinin konuşmasının bittiği anda Stüdyoda yorumlarda bulunan Başak Koç'tan beklenmedik bir hamle geldi.

"KARAKTER SANDALYE ÜZERİNE ÇIKARAK YÜKSELMİYOR"

Başak Koç, TRT spikeri Kerem Öncel'e olay yaratan ifadeler kullanıldı. Öncel'in Özlem Özçelik'in yanında kısa gözükmemek için sandalye kullandığını ifade eden Koç hızını alamayarak "1.90'lık Özlem, 1.70 gözüküyor. Neyse, karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor" dedi. Başak Koç'un bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.