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Baş ağrısı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı, Adana Demir maçında sahada

Spor Haberleri

Dinmeyen baş ağrıları nedeniyle milli takım kampından çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu. Deneyimli stoperin, Galatasaray'ın ligde oynayacağı Adana Demirspor maçında sahada olması bekleniyor.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın formasını giyen Abdülkerim Bardakcı, dinmeyen baş ağrıları nedeniyle A Milli Takım kampından ayrılmıştı. Deneyimli stoperin son durumu netleşti.

KARABAĞ MAÇINDA YOK

Tedavisi tamamlanan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın Karabağ ile oynayacağı dostluk maçında sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

ADANA DEMİR'E KARŞI SAHADA

Azerbaycan'a götürülmeyecek Bardakcı'nın Galatasaray'ın milli ara dönüşü Süper Lig'de oynayacağı Adana Demirspor maçında forma giymesi bekleniyor.

Haberler.com - Spor

Abdülkerim Bardakcı Galatasaray Spor Haberler

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