BARÜ'lü sporcu Akyüz'den gümüş madalya

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Zeynep Makbule Akyüz, Dünya Üniversiteler Combat (Dövüş Sporları) Kupasında ikinci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Üniversiteler Combat (Dövüş Sporları) Kupasında BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Zeynep Makbule Akyüz, dünya ikincisi oldu.

50 ülkede faaliyet gösteren 430 üniversiteden 769 sporcunun yarıştığı müsabakalarda boy gösteren Akyüz, gümüş madalya alarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Elde ettiği başarıdan dolayı Zeynep Makbule Akyüz'ü tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesinin genç sporcularından gurur duyulacak yeni haberler gelmeye devam ediyor. Öğrencilerimiz katıldıkları her organizasyonda elde ettikleri derecelerle Üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Son olarak Dünya Üniversiteler Combat Kupasında gümüş madalya alarak yeni bir başarıya daha imza atan öğrencimiz Zeynep Makbule Akyüz'ü gönülden kutluyorum. Öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlama konusunda büyük gayret gösteren akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN