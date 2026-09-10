Bartuğ Elmaz devam edemedi

Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı maçta Bartuğ Elmaz, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde İtalyan ekibi Roma ile karşılaştı. Müsabakaya 11'de başlayan Bartuğ Elmaz, ikinci yarıda sakatlık yaşadı. Gelişen Roma atağında kendi yarı alanında topu kaparak kaleci Ederson'a pas veren Bartuğ bu esnada kenar yönetimine değişiklik işareti yaptı. Bartuğ, 62. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı. Levent, karşılaşmanın son yarım saatinde orta sahada görev aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı