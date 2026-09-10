Haberler

Bartuğ Elmaz devam edemedi

Bartuğ Elmaz devam edemedi
Güncelleme:
+21 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’nin Roma ile oynadığı maçta Bartuğ Elmaz, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı maçta Bartuğ Elmaz, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde İtalyan ekibi Roma ile karşılaştı. Müsabakaya 11'de başlayan Bartuğ Elmaz, ikinci yarıda sakatlık yaşadı. Gelişen Roma atağında kendi yarı alanında topu kaparak kaleci Ederson'a pas veren Bartuğ bu esnada kenar yönetimine değişiklik işareti yaptı. Bartuğ, 62. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı. Levent, karşılaşmanın son yarım saatinde orta sahada görev aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti

İsmail Kartal istifa etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Raphinha'nın durmaya niyeti yok: Tarihe geçti

Bu adamı kim durduracak?
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır

Mide bulandıran iddiayı, mahkemede kabul etti: Maalesef...
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den

Mansur Yavaş'la ilgili bir açıklama da AK Parti'den
Takımı geride olan Aziz Yıldırım devre arasında harekete geçti

İlk yarıdaki oyun canına tak etti! Devre arasında yaptığı şey bomba
Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Sadece 74 bin TL kar etmiş ama para trafiği 200 milyondan fazla

Eşini altınlara boğdu ama geliri bakın ne kadarmış
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var

Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama
Ayakta alkışlandı! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı halimiz haraptı'' diyor

Taraftarlar, yıldız isim için ''O olmasaydı halimiz haraptı'' diyor