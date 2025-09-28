Bartuğ Elmaz'a Antalyaspor maçı öncesi kötü haber

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

BARTUĞ ELMAZ KADROYA ALINMADI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Zorlu bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz, Antalyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Genç orta saha oyuncusunun, teknik heyet kararıyla maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 3 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 91 dakika süre aldı ve gol ya da asist katkısında bulunamadı.