Bartınspor'un Olağanüstü Kongresi Yeterli Katılım Olmadığı İçin Ertelendi
Bartınspor Kulübü tarafından bugün yapılması planlanan olağanüstü kongre, yeterli sayıda üye katılımı sağlanamadığı için haftaya ertelendi. Karar, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'nda alınan mevcut yönetim kurulunun kararı ile duyuruldu.
Bartınspor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı kararla bugün yapılacağı açıklanan olağanüstü kongre yeterli sayıya ulaşılamaması nedeniyle haftaya ertelendi.
Kulüp mevcut yönetim kurulunun aldığı kararla bugün Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılacak olağanüstü kongre bugün saat 13: 00'te başladı. Bir süre beklenen üyelerden yeterli katılım sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Olağanüstü kongrenin yeterli sayıda üyenin katılması halinde haftaya yapılacağı öğrenildi. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor