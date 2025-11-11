Haberler

Bartın Üniversitesi Halter Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Güncelleme:
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 4 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak toplamda 9 madalya ile ülkemizi başarıyla temsil etti.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 4 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda sergiledikleri performanslarıyla büyük başarı elde etti. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden BARÜ'lüler halter müsabakalarından 4 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak toplam 9 madalya ile döndü.

BARÜ'lü halterci Burak Aykun; 60 kilo sıkletinde yarışarak koparmada 119 kilo ile gümüş madalya, silkmede 148 kilo ile altın madalya ve toplam 267 kilo ile altın madalyanın sahibi oldu ve Avrupa Şampiyonu olarak bayrağımızı zirveye taşıdı.

Müsabakalarda erkekler 67 kiloda mücadele eden milli halterci Kaan Kahriman, koparmada 148 kilo ile birinci olarak altın madalya, silkmede 175 kilo ile gümüş madalya, toplamda ise 323 kilo kaldırışıyla gümüş madalyaya uzanarak 3 madalya birden kazandı. Kadınlar 69 kiloda yarışan Dilara Uçan ise silkmede 122 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı ve toplam 220 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ali Oflaz ise 23 yaş altı erkekler +110 kilo kategorisinde silkmede 210 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu. Ayrıca şampiyonaya katılan BARÜ'lü öğrenciler Taner Çağlar ve Batuhan Akbaş da Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Avrupa Halter Şampiyonası'nı madalya ile tamamlayan sporcuları tebrik ederek "Arnavutluk'un Durres kentinde sona eren Avrupa Gençler ve U23 Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız gösterdikleri performanslarla bizleri gururlandırdı. Sporcularımızın bu değerli başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere antrenörlerimize, yöneticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

BARÜ'lü sporcuların Türkiye'yi temsil etmesinden duyduğu gururu dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise "Kazandıkları madalyalarla Üniversitemizin adını Avrupa'ya taşıyarak bizleri gururlandıran öğrencilerimizi, ailelerini, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca genç sporculara yönelik yakın ilgileri ve kıymetli destekleri dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
