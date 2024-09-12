Bartın'da Trabzonspor taraftarı baba, futbolcu oğlu için kapalı halı saha yaptı

Bartın'da yaşayan Trabzonspor taraftarı 2 çocuk babası İsa Fındık, pandemi döneminde futbolcu oğlunun antrenmanlarına devam edebilmesi için kapalı halı saha yaptı. 14 yaşındaki Burak Fındık ise İspanyol futbolcu Sergio Ramos gibi bir futbolcu olabilmek için babasının yaptığı halı sahada 3 yıldır devamlı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Bartın'da yaşayan İsa Fındık (36), yaklaşık 3 yıl önce yaşanan pandemi sürecinde 1 yıl futbol okuluna devam edemeyen oğlu Burak için futbol sahası yaptı. Fındık, yaklaşık 15 bin TL harcayarak 65 metrekarelik garaj üzerini, branda, aydınlatma, yer halısı ve kale direkleriyle 2 aylık süreçte kapalı halı sahaya dönüştürdü. Sahanın dışına da Türk bayrağı, "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" ve Trabzonspor yazısı da astı. Fındık, Trabzonspor Kulübü'nün dev logosunu yaptırdığı evinin dış duvarlarını bordo-mavi renklere boyattı. Dışarıdan direkt girişin mümkün olmadığı kapalı halı sahaya, evlerinin balkonunda bulunan bağlantıyla geçilebiliyor.

"Evin lamba ve camlarını kırıyordu"

Pandemi dönemini halı sahada çocukları ile birlikte futbol oynayarak geçiren İsa Fındık, halı sahayı yapmadan önce oğlunun evde futbol oynamak zorunda kaldığını, lamba ve pencere camlarını kırarak eve zarar verdiğini hatırlattı. Kendisinin Trabzonspor fanatiği olduğu belirten ve oğlunun da futbol oynamayı çok sevdiğini anlatan baba Fındık, oğlu Burak'ın halı sahada 3 yıldır her gün antrenman yapabildiğini kaydetti. İsa Fındık, "Oğlum her gün burada antrenmanlarını yapabiliyor. Benimle, çocuklarımla, kardeşlerimin çocukları ile burada hem antrenman yapabiliyor hem de saatlerce futbol oynayabiliyor. Sahaya girmek için ayağını dışarıya çıkarmasına da gerek yok. Evden halı sahaya girebiliyor, yaz kış burada futbol oynayıp, antrenman yapabiliyor. Futbola ilgi duyan herkesi hem evimize, hem de halı sahamıza bekleriz. Oğlum şu anda amatör kümede mücadele eden Yeni Bartınspor'da oynuyor. Kastamonu Spor Lisesi'ni kazandı. Orada okumaya başladı" dedi.

Ramos gibi olabilmek için her gün çalışıyor

Sol stoper ve defansif orta saha bölgelerinde oynayabildiğini anlatan 14 yaşındaki Burak Fındık ise, hayalinin İspanyol futbolcu Sergio Ramos gibi ünlü ve iyi bir futbolcu olmak istediğini söyledi. Trabzonspor'da ve Türk Milli Takımı'nda forma giymek istediğini belirten Burak, "Haftanın 3 günü takımla, diğer günler ise kapalı halı sahamızda bireysel antrenmanlar yapıyorum. Her gün antrenman yapabiliyorum. Daha önce evde futbol oynamaya, antrenman yapmaya çalışıyordum. Pandemi sürecinde babam burayı yaptı. Burayı yaptıktan sonra, babamla, kardeşlerimle, yeğenlerimle burada sürekli futbol oynayabiliyor ve antrenman yapabiliyorum. Sergio Ramos'u çok seviyorum. Trabzonspor'da oynamak istiyorum. Ayrıca milli takımda da oynamak istiyorum" diye konuştu. - BARTIN