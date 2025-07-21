Bartın'da 50. Tenis Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti

Bartın'da 50. Tenis Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti
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Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 50. tenis turnuvası Bartın'da yapıldı. 2 bin 750 sporcu, Türkiye'nin çeşitli illerinden katılarak kıyasıya mücadele etti ve dereceye girenler ödüllendirildi.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun bu yıl 50.'si düzenlenen tenis turnuvası Bartın'da gerçekleştirildi. Turnuvaya Türkiye'nin farklı illerinden toplam 2 bin 750 sporcu katıldı.

Tenis Federasyonu tarafından milli ve profesyonel sporcular arasında yapılan Tenis Turnuvası 3'üncü kez Bartın'da düzenlendi. Turnuvaya Ankara, İstanbul, İzmir Trabzon, Samsun, Giresun, Sivas, Zonguldak gibi Türkiye'nin farklı illerinden. 2 bin 750 profesyonel sporcular katıldı. Çekismeli geçen müsabaların ardından dereceye giren sporculata kupa ve madalyaları verildi.

Müsabalara katılan sporcular, Bartın'ın turistik yerlerinen olan İnkumu Amasra Güzelcehisar gibi tatil bölgelerinde ağırlandı. Turnuvada ter döken sporcular, Bartın'ın muhteşem doğasında gezip, denizin ve güneşin tadını da çıkardı.

Bartın'da organizasyona öncülük eden Tenis Akademisi Kulübü Başkanı Ali Güler müsabakaların ardından tüm katılımcı ve organizasyonculara teşekkür ederek, sporcuları kutladı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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