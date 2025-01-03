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Bartın'da 150 Okula Spor Malzemesi Dağıtıldı

Bartın'da 150 Okula Spor Malzemesi Dağıtıldı
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Bartın'da gerçekleştirilen bir törenle 150 okula futbol, basketbol, voleybol topu ve satranç takımı gibi spor malzemeleri dağıtıldı. Beden eğitimi öğretmenlerine de eşofman verildi.

Bartın'da 150 okula spor malzemesi, beden eğitimi öğretmenlerine ise eşofman dağıtıldı.

Ömertepesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen törenle Bartın'ın farklı yerlerindeki 150 okula, futbol, basketbol, voleybol topu ve satranç takımı dağıtıldı. Programda başarılı beden eğitimi öğretmenlerine ise eşofman takımı hediye edildi.

Spor malzemeleri, programa katılan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Ak Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Uzan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak tarafından okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmelerine teslim edildi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Akkaş, sppr malzemelerinin Can Suyu isimli proje kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, "Projemizin adını Can Suyu koyduk, çünkü şunu biliyoruz ki bir fidan yeni dikildiğinde yeşerip büyüyebilsin diye toprağına dökülen ilk suyun adıdır can suyu. Bir fidan bir ağaca, bir ağaç bir ormana ve bir orman da memleketin tamamına nefes aldırır. İşte biz de bu düstur ile yola çıktık ve ilimiz sporuna nefes aldırabilmek adına bugün yepyeni fidanlara can suyu olalım diye ilimizin dört bir yanından 150 okulumuza spor malzemeleri hediye edeceğiz. İçinde bulunduğumuz şu günlerde yeni bir yıla girmenin heyecanı ile bundan yaklaşık 3 yıl önce devraldığımız İl Müdürlüğü bayrağını aldığımız noktadan çok daha ileri seviyelere taşıyabilmek için gayretli bir şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz" dedi.

Program günün anısına davetliler, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerinin çekildiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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