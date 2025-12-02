Haberler

Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Güncelleme:
Fenerbahçe–Galatasaray derbisinde gündem olan tartışmalı pozisyonları beIN Trio ekibi yorumladı. Hem iptal edilen gol hem de Barış Alper'in yerde kaldığı pozisyon için "hakemin kararı doğru" değerlendirmesi yapıldı.

Beın Trio ekibi, Fenerbahçe– Galatasaray derbisindeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. 44. dakikadaki iptal edilen gol ve 45+6'daki Barış Alper pozisyonu için üç yorumcu da "hakemin kararı doğru" görüşünü paylaştı.

FENERBAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ

44. dakikada Fenerbahçe'nin golünün iptal edilmesi doğru mu?

Bülent Yıldırım: İki şey var. Birincisi Davinson'un çenesine Edson'un kolla müdahalesi var mı? İkincisi Skrinar'ın elle oynaması. Elle oynama kararı ve VAR müdahalesi doğru. Kol doğal konumda değil. Bu golün iptali doğru.

Bahattin Duran: Çok net, uzaktan gelen top, Skriniar'ın kolu doğal konumda değil. İptal kararı ve VAR müdahalesi doğru.

Deniz Çoban: İptal kararı ve VAR müdahalesi doğru.

BARIŞ ALPER'İN YERDE KALDIĞI POZİSYON

45+6. dakikada Barış Alper'in yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Çok küçük bir temas var, penaltı gerektirecek bir ihlal yok. Hakemin kararı doğru. Ufak bir kontak var.

Bahattin Duran: Hakem kararı doğru. Fenerbahçe kalecisi Ederson risk alarak gitti. Kontrolsüz kaymadı, durdu ve elini yere koydu. Yüzünü de geri çekti. Yüzünü çekmese penaltı olacak. Çok küçük bir temas var. Penaltı gerektirmez.

Deniz Çoban: Hakemin yorumuna saygı duyuyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum.

90+5. dakikada Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?

Bülent Yıldırım: Hakemin kontrolünde gerçekleşen bir durum olmasaydı ben bu pozisyona yüzde yüz faul derdim. Bu olay yaşanırken hakem oyunu bırakıp kontrol dışı bir durum olacağını düşündü, Davinson da teması almak için durdu, Edson da arkadan gelip çarptı. Hakemin kararına saygı duyuyorum. Mücadelenin ardından da birbirlerine yoklama devam etti. Davinson, alan kapatıp durdu ve temas oldu. Edson'un yolunda durup kalça çıkardı.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Faul varsa da Davinson yaptı. Edson'un gitmesini engelledi.

Deniz Çoban: Kural kitabındaki ifade 'Bir rakibin ilerlemesine engel olmak, top her iki oyuncunun da oynama mesafesinde olmadığında, rakip oyuncuya engel olmak, durdurmak, yavaşlatmak veya yönünü değiştirmeye zorlamak amacıyla rakibin koşu yoluna hareketlenmektir' Bir ihlal varsa onu yapan Davinson.

