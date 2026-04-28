Barış Göktürk: "Fenerbahçe için savaşmaya geliyorum"

Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk, kulübün sorunlarını bildiğini belirterek, profesyonel futbol aklı, güçlü mali yapı ve sürdürülebilir sportif başarı modeliyle yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Eski Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve başkan adayı Barış Göktürk, katıldığı bir dijital platform yayınında kulübün sportif yapılanması, ekonomik modeli, stadyum projesi, amatör branşlar ve seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 70 yıldır sanayici olan bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olduğunu belirten Göktürk, 22 yıllık ticari hayatında orta ölçekli bir aile şirketini uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir şirketler topluluğuna dönüştürdüğünü söyledi. Göktürk, uzun yıllardır Fenerbahçe camiasının içinde yer aldığını, 25 yıldır kongre üyesi olduğunu ve farklı dönemlerde kulüp yönetim süreçlerinde aktif roller üstlendiğini ifade etti.

2018 yılında Aziz Yıldırım'ın listesinde yönetime aday olduğunu, 2024 yılında ise Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu'nda görev aldığını belirten Göktürk, son üç başkanla da farklı seviyelerde çalışma imkanı bulduğunu dile getirdi.

"Güçlü başkan değil, güçlü Fenerbahçe"

Göktürk, Fenerbahçe'nin kalıcı başarı için şahıslardan bağımsız bir modele ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Kulübün profesyonel futbol aklı, güçlü mali yapı ve sürdürülebilir sportif başarı modeliyle yönetilmesi gerektiğini belirtti.

"40 yılda 8 şampiyonluk yeterli değil"

Fenerbahçe'nin son 40 yılda 8 kez şampiyon olduğuna dikkat çeken Göktürk, aynı dönemde rakiplerin ulaştığı şampiyonluk sayılarına işaret ederek kulübün çok daha güçlü bir başarı standardı hedeflemesi gerektiğini söyledi.

Göktürk, Fenerbahçe'nin önümüzdeki dönemde yalnızca dönemsel başarıları değil, sürdürülebilir şampiyonluk modelini konuşması gerektiğini ifade etti.

Hibrit teknik ekip modeli

Teknik direktör tercihi konusunda yerli-yabancı ayrımını doğru bulmadığını belirten Göktürk, Fenerbahçe için hibrit modelin daha sağlıklı olacağını söyledi. Yerli teknik direktör tercih edilmesi halinde yabancı profesyonellerle, yabancı teknik direktör tercih edilmesi halinde ise Türkiye'yi bilen yerli profesyonellerle desteklenen bir model gerektiğini ifade etti.

"Amatör branşlar kendi bütçeleri içinde sürdürülebilir yapıya kavuşmalı"

Amatör branşlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktürk, hiçbir şubenin kapatılmayacağını belirtti. Branşların kendi bütçeleri içinde sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğini söyleyen Göktürk, basketbol ve voleybol gibi branşlarda iş ortaklıkları, dernek modelleri ve yatırımcı yapılarının değerlendirilebileceğini ifade etti.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç değerlendirmesi

Göktürk, eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un Fenerbahçe için önemli değerler olduğunu belirterek, camianın geçmiş dönemler üzerinden ayrışmak yerine geleceğe odaklanması gerektiğini söyledi. Fenerbahçe'de artık kişilerin değil, modellerin tartışılması gerektiğini vurgulayan Barış Göktürk, kulübün geleceği için profesyonel futbol yapılanması, güçlü ekonomik model, stadyum kapasite artışı, sadakat programı, çalışanların değer gördüğü bir kurum kültürü ve yeni nesil kulüpçülük anlayışının önemine dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi

Fenerbahçe bu üç isme gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı

Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında
Yılda bir kez çıkıyor, binbir derde şifa oluyor

Yılda bir kez çıkıyor, binbir derde şifa oluyor! Fiyatı sudan ucuz
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Trump’tan Netanyahu’ya “Ateşkesi riske atmayın” uyarısı

Aralarına kara kedi girdi! Trump bu kez çok sert uyardı

AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı

AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara uyarı: Kul hakkı ile...