Barış Göktürk: 2027 yılında koşulsuz şartsız Fenerbahçe başkanlığına adayım

Güncelleme:
Eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, 2027'de başkan adayı olacağını ve gerekirse 2026'daki olağanüstü seçimde de aday olabileceğini açıkladı. Kulübün ekonomik yapısını güçlendirecek projeler üzerinde çalışacağını belirtti.

ESKİ Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, "2027 yılında koşulsuz şartsız başkanlığa adayım. 2026 yılında seçime karşı olmamıza rağmen, mecbur kalırsak, elimizi taşın altına koyarız. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece 2026 yılında aday olmayacağız" dedi.

Eski Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar organizasyonunda açıklamalarda bulundu. 2027 yılındaki olağan seçimli genel kurulda Fenerbahçe'ye başkan adayı olacağını, gerekirse de 2026 yılındaki olağanüstü seçimde aday olabileceğini belirten Barış Göktürk, "2027 yılında koşulsuz şartsız başkanlığa adayım. 2026 yılında seçime karşı olmamıza rağmen, mecbur kalırsak, elimizi taşın altına koyarız. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece 2026 yılında aday olmayacağız. Seçilmemiz halinde ilk olarak profesyonellerden oluşan bir futbol komitesi kuracağız. Orta ve uzun vadede kulübün ekonomik yapısını güçlendirecek projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Fenerbahçe Yatırım Holding AŞ ve Fenerbahçe GYO gibi yapılarla kulübün gelirlerini artırmayı ve gayrimenkul gelirlerini sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARIMIZ TAKIMIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM ETMELİ'

Sezonun henüz bitmediğini ve taraftarın desteğe devam etmesi gerektiğini belirten Göktürk, "Sezon henüz tamamlanmadı. Şampiyonluk ihtimalimiz devam ediyor. Taraftarımız takımımızı desteklemeye devam etmeli. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Fenerbahçe" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
