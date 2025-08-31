Barış Alper yuvadan uçuyor! İşte kazandıracağı dev bonservis

Barış Alper yuvadan uçuyor! İşte kazandıracağı dev bonservis
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın Neom SC'ye transferinde sona gelindi. Galatasaray ile Suudi ekibi, milli futbolcunun transferini tamamlamak üzere. Sarı-kırmızılılar bu transferden 40 milyon euro bonservis kazanacak.

Süper Lig devi Galatasaray'da milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFERDE SONA GELİNDİ

Ekol Sports'un haberine göre; Galatasaray ve Suudi Arabistan Ligi ekibi Neom SC anlaşmaya çok yakın. Bu transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşacağı belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ

Haberde, Suudi ekibinin 25 yaşındaki yıldız oyuncu için Galatasaray'a 40 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Barış Alper Yılmaz'ın eski kulübü Ankara Keçiörengücü'nün oyuncudan doğan %20'lik payının da Neom SC tarafından karşılanacağı belirtildi. Öte yandan Sarı-kırmızılıların oyuncunun bir sonraki satışından %10 pay alacağı, aynı zamanda Barış Alper için ilk satın alma hakkına da sahip olacağı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 3 gol ve 2 asistik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKadir Kürşat Kara:

Çok şükür keremden sonra bundan da kurtulduk ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
