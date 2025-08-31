Barış Alper yuvadan uçuyor! İşte kazandıracağı dev bonservis

Süper Lig devi Galatasaray'da milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFERDE SONA GELİNDİ

Ekol Sports'un haberine göre; Galatasaray ve Suudi Arabistan Ligi ekibi Neom SC anlaşmaya çok yakın. Bu transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşacağı belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ

Haberde, Suudi ekibinin 25 yaşındaki yıldız oyuncu için Galatasaray'a 40 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Barış Alper Yılmaz'ın eski kulübü Ankara Keçiörengücü'nün oyuncudan doğan %20'lik payının da Neom SC tarafından karşılanacağı belirtildi. Öte yandan Sarı-kırmızılıların oyuncunun bir sonraki satışından %10 pay alacağı, aynı zamanda Barış Alper için ilk satın alma hakkına da sahip olacağı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 3 gol ve 2 asistik performans sergiledi.