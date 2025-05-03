Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de 11. Golünü Attı

Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de 11. Golünü Attı
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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Sivasspor ile oynanan maçta 11. golünü kaydederek toplamda 12 gole ulaştı. Müsabakanın 21. dakikasında attığı golle takımının skorunu 3-0 yaptı.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Sivasspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 11, toplamda da 12. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Sivasspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 21. dakikada Tolga Ciğerci'den topu kapan Barış Alper, ceza yayından yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-0 oldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de 11. golünü attı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü olan Barış Alper toplam sayısını 12'ye çıkardı.

Maça 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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