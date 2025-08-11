Barış Alper Yılmaz satılırsa eski takımı da çuvalla para kazanacak

Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan'a satılması durumunda, Ankara Keçiörengücü'nün kasasına 8 milyon euro girecek. Yılmaz'ın eski kulübü olan Ankara Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu, transfer söylentileri üzerine bir açıklama yaptı ve Yılmaz'ın sonraki satışından alacakları yüzde 20 payı hatırlattı.

Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan Süper Lig devi Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelen ilgi girişiminin ardından transfer söylentileri artmaya başladı.

YÜZDE 20 PAY ALACAKLAR

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz'ın sonraki satışından alacakları yüzde 20 paya dair açıklama yaptı. Ekol TV'ye konuşan başkan Sedat Tahiroğlu, Barış Alper'in sonraki satışından yüzde 20 pay hakları olduğunu hatırlattı.

"GELİRSE KONUŞURUZ"

" Galatasaray'dan bizi arayan olmadı" diyen başkan, "Barış'ın attığı her gol, oynadığı her maç Türkiye için de bizim için de çok önemli" şeklinde konuştu.

Pazarlık masasına oturmak için önce Galatasaray'dan bir talebin gelmesi gerektiğini söyleyen başkan, "Tabii ki satılmasını isteriz ama Barış ne düşünüyor, Galatasaray ne düşünüyor bilmiyoruz. Rakam soruyorlar bana, bunu konuşmanın bir anlamı yok diyorum çünkü olmayan bir şeyin pazarlığı olmaz. Bana Galatasaray'dan bir şey gelmedi. Gelirse konuşuruz, biz de fikrimizi söyleriz" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın Barış Alper'i satmayı düşünmediğini biliyorum" diyen başkan, milli futbolcunun İngiltere Premier Lig'e çok uygun olduğunu aktardı.

