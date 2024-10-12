Barış Alper Yılmaz sakatlandı mı? Barış Alper Yılmaz Karadağ maçının ilk yarında forma giyip ikinci yarı sahaya çıkmamıştı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Barış Alper Yılmaz da kadrodan çıkarıldı. Peki, Barış Alper Yılmaz sakatlandı mı? Barış Alper Yılmaz sakatlık durumu haberimizde...

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKATLANDI MI?

Karadağ maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve İzlanda maçı için cezalı duruma düşen Kaan Ayhan, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Dün akşam Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı" ifadeleri yer aldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKATLIK DURUMU

Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığının kas yaralanması olduğu ve geri dönüş tarihinin henüz belli olmadığı açıklandı.