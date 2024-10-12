Üye Girişi
Haberler

Barış Alper Yılmaz sakatlandı mı?

Barış Alper Yılmaz sakatlandı mı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barış Alper Yılmaz Karadağ maçının ilk yarında forma giyip ikinci yarı sahaya çıkmamıştı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Barış Alper Yılmaz da kadrodan çıkarıldı. Peki, Barış Alper Yılmaz sakatlandı mı? Barış Alper Yılmaz sakatlık durumu!

Barış Alper Yılmaz sakatlandı mı? Barış Alper Yılmaz Karadağ maçının ilk yarında forma giyip ikinci yarı sahaya çıkmamıştı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Barış Alper Yılmaz da kadrodan çıkarıldı. Peki, Barış Alper Yılmaz sakatlandı mı? Barış Alper Yılmaz sakatlık durumu haberimizde...

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKATLANDI MI?

Karadağ maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve İzlanda maçı için cezalı duruma düşen Kaan Ayhan, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Barış Alper Yılmaz sakatlandı mı?

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Dün akşam Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı" ifadeleri yer aldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKATLIK DURUMU

Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığının kas yaralanması olduğu ve geri dönüş tarihinin henüz belli olmadığı açıklandı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Spor

A Milli Futbol Takımı Barış Alper Yılmaz Alper Yılmaz Milli Takım Galatasaray İzlanda Karadağ Türkiye Spor

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek

Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu

 Hükümetin yeni vergi paketi CHP lideri Özel'i küplere bindirdi

Yeni vergi paketi Özgür Özel'i küplere bindirdi
6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne? Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.