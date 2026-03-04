Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla taraftarlarının sevgilisi olan Barış Alper Yılmaz, göz doldurmaya devam ediyor.

ALANYASPOR KARŞISINDA 1 GOL, 1 ASİST

Barış Alper Yılmaz, son olarak takımının Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçta da 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek yine maça damga vurdu.

BARIŞ ALPER YILMAZ KARİYER REKORUNU KIRDI

İki gol katkısını daha istatistiklerine ekleyen milli futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 10 gol ve 14 asiste ulaştı. Kariyerinde ilk kez gol ve asist sayılarında çift hanelere ulaşan 25 yaşındaki yıldız, kariyer rekorunu da kırmayı başardı. Süper Lig'de 6 gol, 10 asist; Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol, 2 asist; Türkiye Kupası'nda 2 gol, 2 asist ve Süper Kupa'da da 1 gol atan Barış Alper, sezonun bitimine haftalar kala kariyer rekorunu kırdı.