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Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa'yı 90'da yıkan golle sezonun ilk sevincini yaşadı

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Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa'yı 90'da yıkan golle sezonun ilk sevincini yaşadı
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın RAMS Park'ta Kasımpaşa ile oynadığı maçta 90. dakikada Barış Alper Yılmaz galibiyet golünü attı ve skor 2-1 oldu. Sağ bekte 90 dakika görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçıyla bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile mücadele ederken, galibiyet golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 90. dakikasında sol kanattan Ismail Jakons'un ortasında arka direkte topla buluşan Barış Alper, düzeltip yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-1 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan ve sağ bekte görev alan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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