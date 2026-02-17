Haberler

Barış Alper Yılmaz, Juventus'un iki sol bekini de tek başına cezalı duruma düşürdü

Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz, 5-2 kazanılan Juventus mücadelesinde siyah-beyazlıların iki sol bekini de gelecek maçta cezalı durumuna düşürdü.

  • Barış Alper Yılmaz, Juventus'un iki sol bekini de gelecek maçta cezalı duruma düşürdü.
  • Galatasaray, Juventus'u Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 5-2'lik skorla yendi.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile Juventus karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 5-2'lik skorla kazandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ RAKİP BEKLERİ CEZALI DURUMA DÜŞÜRDÜ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, rakip beklere adeta kariyerlerinin en zor maçlarından birini yaşattı. Milli oyuncu, hızı ve atletizmi ile sık sık fauller aldı ve gördükleri kartlar sonrası siyah-beyazlıların iki sol bekini de gelecek maçta cezalı durumuna düşürdü.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK ÖVGÜ

Galatasaraylı taraftarlar maç sonunda 26 yaşındaki milli oyuncuya övgü dolu yorumlarda bulundu. Yapılan yorumlarda Barış Alper Yılmaz'ın hızına dikkat çekilerek ''Speedy Gonzales'' benzetmesi yapıldı.

Cemre Yıldız
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYASİN TURCAN:

Öyle doğru tespit rakibi öyle yada böyle eksiltti, yalandan yere atmalar bunları hakem kaçırabilir ama izleyiciler yemiyor yapma Barış bunları, karekterin duruşun otursun artık yerine.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTomarzalı:

Maaşallah ?? Boğa gibi ,güç yetmiyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

